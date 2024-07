Juventus, il Leicester su Soulè: le cifre

Matiasè sempre più lontano da Torino e dalla. Grande dispiacere per il tecnico bianconero Thiago Motta che tanto lo apprezza e che lo avrebbe visto bene come esterno offensivo nel suo modulo di gioco. Il giocatore, come noto fin da subito, sarebbe potuto essere sacrificato in caso di arrivo di una buona offerta. Che, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ora potrebbe davvero arrivare.Dopo una prima chiacchierata il club di Premier metterebbe sul piatto 25 milioni più cinque di bonus. Cristiano Giuntoli già telefonicamente si è fatto sentire poco convinto da questa offerta. Tuttavia se si arrivasse a 30 milioni di offerta più cinque di bonus la trattativa si potrebbe chiudere subito, al momento infatti sembra esserci margine per la chiusura della trattativa che porterebbe Matias via da Torino probabilmente per sempre.





