La Gazzetta dello Sport ha intervistato Massimo, attuale patron del Brescia, che aha conosciuto Massimilianosia da giocatore che da allenatore. "Allegri è ancora il più bravo di tutti, Ranieri è come Mago Zurlì", ha dichiarato in vista di Cagliari-Juve.- "Il Leone ha bisogno di avvertire fiducia attorno a sé per esprimere tutto il proprio talento. Max recentemente ha superato i 1000 punti in Serie A: i primi li ha conquistati con me, a Cagliari, e io lo sostenni nonostante le sconfitte iniziali. Giuntoli è dell'Acquario. I due segni possono anche convivere, però il Leone si mangia sempre l'Acquario. Ed è il vero leader".- "Fossi in John Elkann, partirei da Allegri e poi sistemerei tutto il resto. Max, se riporta la Juve in Champions, è un po' come avesse vinto lo scudetto che gli ha chiesto il club. Allegri ha compiuto una scelta di cuore tornando alla Juventus. Nel 2021 ha fatto arrabbiare pure me quando ha detto "no, grazie" al Real Madrid. Adesso sta guidando un periodo di transizione della società. È uno dei pochi allenatori che pensa prima all'azienda e poi a se stesso. Se Giuntoli è intelligente – e ha dimostrato di esserlo – la pensa come me e riparte da Max. Giuntoli è bravo e ha vinto con il Napoli, ma i dirigenti maghi non esistono: serve tempo nel calcio. Fossi al suo posto, rinnoverei il contratto ad Allegri per 3 anni, chiedendogli di spalmare parte dello stipendio… Così risparmierei tenendomi un allenatore top e avrei più soldi per comprare i giocatori".- "La gente si diverte quando trionfa, sarà sempre così. Ma per vincere serve l'auto e adesso la Juve è un po' come avesse le ruote sgonfie. Non è più la squadra di un tempo… Vlahovic è un campione, sì: però deve caricarsi di più la squadra sulle spalle e dare una mano anche all'allenatore".- "Ha 18 anni, è un talento ed… è del Toro, un segno che richiama il denaro. Fossi il suo presidente, concorderei dei bei premi partita con lui. Mezzo stipendio fisso e l'altra metà in bonus. Io non guardo sempre i segni zodiacali, ma a volte ci faccio caso. Invece sono sempre molto scaramantico. Evito il viola. E al 17 del mese non compro più giocatori".- "Non me ne voglia Max, ma guarderò la partita e tiferò Cagliari. Mi fido di Ranieri, un grande allenatore: peccato non averlo avuto nelle mie squadre. Dei rossoblù mi piace Luvumbo".