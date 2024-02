Come riporta La Gazzetta dello Sport, Massimilianonon considera ancora iloffensivo come un'opzione praticabile dal primo minuto per la sua. Ieri lo ha testato per soli pochi minuti, con Federicobuttato nella mischia per affiancare Dusane Kenan, mentre in seguito ha tolto il giovane turco e nel finale ha giocato la carta ArekQuesto il pensiero sul tema di Adrien: "Noi ci siamo trovati bene, però è il mister che deve decidere. In campo andiamo noi e tocca a noi trovare la forza di andare in avanti e di giocare in modo più offensivo. Non conta il modulo, con il 3-5-2 abbiamo fatto bene nella partita scorsa ma non siamo riusciti a trovare il gol".