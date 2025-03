Gazzetta - Massimiliano Allegri in pole per la panchina del Milan

Getty e Calciomercato.com

Allegri Milan, le ultime

Massimilianoè in pole position per diventare il prossimo allenatore del. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di un progetto concreto su cui il club rossonero sta lavorando. L’incontro a New York tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani ha gettato le basi per il Milan del 2025-26, con la consapevolezza che l’esperienza divolge al termine.Dopo un anno difficile, il club ha capito che serve una guida sicura, un tecnico vincente e con esperienza nel campionato italiano. Allegri rappresenta la soluzione ideale, secondo la Rosea: sei scudetti in bacheca e una costante presenza tra le prime quattro, eccezion fatta per la stagione della penalizzazione alla Juventus . Il Milan ha bisogno di un allenatore che garantisca risultati, anche senza un gioco spettacolare.

Allegri conosce già l’ambiente rossonero: ha vinto uno scudetto con Berlusconi presidente e potrebbe ricomporre uno staff con figure storiche come Mauro Tassotti. Inoltre, lavorerebbe con una società solida dal punto di vista finanziario, capace di investire per rinforzare la rosa.Al Milan troverebbe un contesto favorevole e ambizioso, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la seconda stella.Le alternative non mancano, con nomi come, ma nessuno ha il palmarès e l’affidabilità di Allegri. Il Milan non vuole più scommettere: serve un allenatore di certezze. E oggi, la prima scelta è Max.