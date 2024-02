Juventus-Verona, Allegri furibondo al temine del match

Se fino alla partita di ieri, ai microfoni,aveva sempre cercato di gettare acqua per spengere il "fuoco" delle critiche che si stava alimentando sempre di più e proteggere anche la squadra, dopo il pareggio contro il Verona e la quarta partita senza vittorie, è cambiato l'atteggiamento, almeno in parte, del tecnico. Almeno nelle parole, non più così "dolci" e comprensive nei confronti dei giocatori."Questa è la serata che ci deve far resettare tutto, dobbiamo tornare a fare le cose con un atteggiamento migliore" ha dichiarato Allegri a caldo. L'allenatore dellaera furioso a fine partita riferisce la Gazzetta dello Sport. L'andamento dei bianconeri non può non preoccupare visto che il Milan oggi avrà l'occasione di superare la Juve battendo il Monza. Il discorso motivazionale del tecnico dopo la sconfitta con l'Udinese non ha avuto l'effetto di risvegliare la truppa dal torpore in cui è caduta, si legge. COME CAMBIA IL FUTURO DI ALLEGRI DOPO QUESTI RISULTATI?