"La crisi non è finita e si allunga la striscia di partite senza vittorie: sono quattro, in cui la sua Juventus ha raccolto appena due punti. Se anche il Verona, terz’ultimo, mette paura ai bianconeri… Gli avversari hanno dato l’animo in campo, cosa che non è riuscita alla Juventus", questo il giudizio di Tuttosport che dà 5 in pagella a Massimiliano Allegri. Ancora più critica è la Gazzetta dello Sport nei confronti dell'allenatore della Juventus. "Non c'è traccia di gioco definitiva, non si capisce quale sia l'idea, ammesso che ce ne sia una. Procede per tentativi e aggiustamenti. Si prende un punto immeritato", il commento del quotidiano, che conferma lo stesso voto, ovvero 5.