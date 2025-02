Gazzetta - Marsiglia o Fiorentina: si decide il futuro di Fagioli

Getty Images

Marsiglia o Fiorentina: chi prende Fagioli?

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Nicolò Fagioli, sempre più ai margini del progetto Juventus. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime battute della sessione invernale di calciomercato, si profila un duello tra due squadre per arrivare al centrocampista classe 2001.Sono due le ipotesi sul tavolo per l'ex Cremonese: permanenza in Serie A oppure prima esperienza all'estero. Si preannuncia, infatti, un duello tra il Marsiglia e la Fiorentina per arrivare al giocatore piacentino.Il Marsiglia spinge per arrivare a Fagioli, con l'OM che sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina, però, non sembra intenzionata a rimanere a guardare: il club viola sarebbe infatti disposto ad inserire la garanzia dell'obbligo, per spuntarla nella corsa al giocatore.





