Gazzetta - Mariani ammonisce poco: alla Juventus mancano 4 gialli

Direzione senza particolari intoppi o macchie per Maurizio Mariani, designato come arbitro del derby d'Italia tra Juventus e Inter. Il fischietto di Roma si è reso protagonista di una direzione di gara impeccabile, nel corso della quale ha gestito i vari episodi con personalità e senza sbavature. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Mariani viene imputato il fatto di aver utilizzato poco i cartellini al punto che mancherebbero quattro gialli tra le fila della Juventus. Di seguito l'analisi della Gazzetta dello Sport."Se è vero che un pestone (punta o collo del piede c'è rischio incolumità) è da giallo, già al 3' Kolo Muani andava ammonito su Barella. Al 20' Nico Gonzalez addomestica la palla col braccio sinistro. Al 40', Conceicao blocca in volata Dumfries, potenzialmente azione pericolosa, quindi da giallo. Al 46' niente braccio in area di Gatti: vede bene. Ripresa: McKennie ha lo sguardo orizzontale, il suo piede si appoggia (non violento) sulla caviglia di Bastoni, il VAR scarta il rosso ma il giallo (Mariani è ad un metro) era da mostrare. Al 9' Weah su Dimarco in fuga: quarto giallo mancante".