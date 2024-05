Manuelnon ha convinto nemmeno nel match di ieri tra Roma e, con un'altra prestazione sottotono. "Pensa a distruggere più che a costruire, cercando di controllare" scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 5,5 in pagella. "Non trova la porta di testa, il palo di Chiesa nasce da un suo recupero. Un tiro nel finale".Stesso voto anche da parte di Tuttosport: "Si accende strada facendo, anche se dissemina lungo il cammino troppi errori tecnici e troppi palloni mal gestiti. Avrebbe l’occasione per colpire, di testa nel primo tempo e in scivolata nella ripresa, ma manca l’appuntamento con il gol: almeno, nell’area opposta, evita che la Roma trovi quello del 2-1 immolandosi con tutto il corpo".