L'estate di Dusanha subito un'improvvisa trasformazione il 31 agosto 2023, quando Romeluha firmato per la Roma, mettendo fine a un lungo periodo di speculazioni di mercato. Fino a quel momento, il centravanti serbo era stato oggetto di una sorta di limbo tra la permanenza nella Juventus e il suo trasferimento al Chelsea in cambio del gigante belga, un'affare che ricevette l'approvazione di Massimiliano Allegri. Sono passate 35 settimane da quando il legame tra i due attaccanti si è interrotto, e è probabile che persino il tecnico della Juventus abbia ritenuto che questa fosse la soluzione migliore.Certamente, il club bianconero avrebbe acconsentito allo scambio solo seguendo le proprie condizioni e per motivi prettamente finanziari. Questa sera, le due punte si troveranno di fronte con stati d'animo e obiettivi diversi: mentre "Big Rom" vede la finale di Europa League sempre più lontana e cerca gol che possano assicurare la qualificazione alla prossima Champions League, sapendo quasi certamente che non giocherà con la Roma, DV9 si prepara alla finale di Coppa Italia. Con i suoi 17 gol, è stato un fattore determinante nel portare la squadra a un passo dall'Europa che conta.