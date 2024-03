Manuel Locatelli, per Massimiliano Allegri in mezzo al campo è un elemento insostituibile. Il mercato, però, è una variabile che alla Continassa tengono in considerazione perché il ruolo che Locatelli ricopre è molto richiesto in Europa e lui, che lo interpreta dando il meglio soprattutto in fase di interdizione, può attirare le attenzioni di formazioni della Premier League, ma anche di altri campionati top, riferisce la Gazzetta dello Sport. Locatelli arrivò alla Juve dal Sassuolo in prestito con riscatto obbligatorio (37,5 milioni di euro, bonus compresi) e fa parte di quel nucleo di giocatori italiani su cui il club vorrebbe puntare come base per il futuro. Occhio però alle sirene dall'estero.