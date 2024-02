La Fiorentina sta facendo delle valutazioni sull’opportunità di rinnovare per un altro anno a un calciatore che ad agosto 2025 avrà 36 anni. Riflessioni legittime almeno quanto quelle di Bonaventura che, forse perché cercato dalla Juve a gennaio, potrebbe ambire a un top club dove finire la carriera. scrive la Gazzetta dello Sport. Il club bianconero, resta vigile come opportunità a basso costo per l'estate.