Inter, il retroscena: discorso anti Juve di Lautaro Martinez

. Non potrebbe essere altrimenti, mentre solleva la Supercoppa, l’dà uno sguardo alla classifica e vede il sorpasso al primo posto della. Certo, c’è un vistoso e pesante asterisco che l’accompagna, ma è pur sempre la Juventus e se sta lì davanti diventa cliente scomoda. In questo senso va letto l’ultimo retroscena pubblicato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. L’Inter torna da Riyad e in aereo festeggia la Supercoppa appena vinta,Nell'aereo che riportava l'Inter da Riyad a Milano,ha tenuto un discorso rivolto all'intero gruppo: "Sono fiero di essere il capitano di una squadra così straordinaria", ha dichiarato secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport."Non dobbiamo abbassare la guardia; quella a Riyad è stata solo una tappa del nostro percorso. La Supercoppa assumerà un valore ancora maggiore se riusciremo a conquistare lo scudetto. Ci troviamo in un momento cruciale, da mercoledì ci concentriamo sulla Fiorentina, una partita troppo importante per la classifica. Dobbiamo rimanere concentrati in ogni match fino alla fine, seguendo l'esempio che abbiamo dato contro il Napoli. La direzione è quella giusta: continuiamo a pensare al bene della squadra anziché a noi stessi, come abbiamo fatto finora. E non avremo nulla da temere". Queste sono state le sue parole,