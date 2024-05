Il Bologna è stato perfetto per 75 minuti contro la Juventus, poi, anche a seguito di qualche cambio, la Juventus è riuscita a riaprire la partita e incredibilmente a rimontare da 3-0 a 3-3. La Gazzetta dello Sport a proposito del crollo nel finale dei rossoblù scrive questo: "Lezione chiara a Thiago Motta, possibile, forse probabile allenatore della Juve nella prossima stagione: applausi per il bel gioco però mai perdersi di vista nè dare per scontato qualcosa, neppure il più favorevole dei risultati."