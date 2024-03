Juventus e Napoli si contendono non solo un posto nel Mondiale per Club ma anche alcuni obiettivi di mercato. Uno di questi è Lewis Ferguson del Bologna, che interessa molto ai bianconeri. Secondo la Gazzetta dello Sport, ora anche il Napoli si muove per il centrocampista scozzese. Ferguson ha stregato tutti in casa azzurra ed il Napoli è pronto a rompere gli indugi e a muoversi con forza sul centrocampista del Bologna, considerato un pezzo pregiato da inserire nella mediana azzurra per sostituire Zielinski, che lascerà il club a zero.