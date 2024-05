Leonardo Bonucci, il ritiro e cosa farà ora?

Leonardonella giornata di ieri ha giocato la sua, probabilmente, ultima partita. Bonucci sperava di salutare iled il calcio giocato diversamente, non consegnando il titolo al Galatasaray come accaduto ieri. Il club turco ha già reso noto che il difensore italiano lascerà il calcio giocato, ieri infatti ha ricevuto tutto l'affetto di quelli che sono stati i suoi tifosi nella stagione attuale.I prossimi giorni, come scrive La Gazzetta dello Sport, sarannooppure no. Leo vuole prendersi ancora qualche giorno di tempo e valutare eventuali offerte, il suo sogno infatti sarebbe quello di concludere in Italia la sua carriera calcistica. Adesso tornerà a Torino, dove ha scelto di vivere indipendentemente dalla vita calcistica e dove già vive la moglie Martina con i tre figli Matteo, Matilda e LorenzoVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.