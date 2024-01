Juve, ballottaggio Chiesa-Yildiz: cosa filtra

Lecce-Juve, le scelte di Allegri

Il grande ballottaggio di Massimilianoverso Lecce-Juventus è quello che riguarda l'attacco, o meglio, chi tra Kenan Yildiz e Federico Chiesa? Un dubbio accompagnerà il tecnico probabilmente fino al termine della stagione. Per dare una risposta certa, è ancora troppo presto.Allegri avrà il difficile compito di scegliere di volta in volta chi giocherà al fianco di Dusache è certo del posto). Da quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Chiesa, rientrato contro il Sassuolo dopo il problema al ginocchio è pronto per riprendersi il posto. Ballottaggio comunque che è più aperto che mai.Al Via del Mare la Juve cercherà la settima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, il che significherebbe primo posto in classifica (anche se con una partita in più dell'Inter). Con quali uomini? Allegri può contare su quasi tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Kean e De Sciglio. Rientrano dalla squalifica Mckennie e Gatti, favoriti rispettivamente su Miretti e Rugani. Sma occhio a Weah che spinge per giocare dall'inizio.