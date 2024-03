Si avvicina la sfida tra Lazio e Juventus, prossima gara di campionato dei bianconeri. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport i biancocelesti in mattinata sono tornati ad allenarsi verso la sfida di campionato contro la squadra di Allegri, in seguito alla giornata di riposo di ieri. Igorha diretto l’allenamento e il tecnico ha lavorato sul 3-4-2-1, ma non è certo che il modulo venga utilizzato già a partire dalla gara dell’Olimpico contro la Juve. Le prime vere prove tattiche, partiranno tra mercoledì e giovedì, quando la rosa sarà al completo con il ritorno di tutti i nazionali