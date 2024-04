Verso Lazio-Juve: le scelte di Allegri

. Così, in vista dellaIgorè tornato a caricare la suadopo la vittoria in campionato contro il Genoa di venerdì sera, ribadendo un concetto che in realtà aveva già condiviso dopo la semifinale di andata all'Allianz Stadium, vinta dallacon i gol di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Come racconta La Gazzetta dello Sport, in privato il tecnico biancoceleste è ancora più esplicito con i suoi giocatori, a cui sta trasmettendo la sua voglia di inseguire un sogno: la possibilità di vincere un trofeo a poche settimane dal suo approdo in panchina.Dall'altra parte, però, c'è la Juve, che sa bene di non potersi concedere distrazioni all'Olimpico con un vantaggio importante ma non ancora del tutto rassicurante, soprattutto per la grande fatica che sta facendo ultimamente lontano da casa. Massimiliano, quindi, non andrà per il sottile e si affiderà agli uomini che gli daranno più garanzie, senza cambi particolari: in porta toccherà a Mattia, in difesa Danieleprenderà il posto dello squalificato Federico Gatti insieme a Gleison; a centrocampo tornerà titolare Weston, mentre in attacco è ballottaggio tra Federicoe Kenanper affiancare Dusan