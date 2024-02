Juve, Samardzic ha convinto

Esame superato per Lazar. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel match di lunedì all'Allianz Stadium il centrocampista serbo classe 2002 non ha tradito le aspettative dei dirigenti della, che lo seguono da tempo in attesa del momento giusto per andare all'assalto. Da segnalare già un blitz a gennaio, con l'inserimento nella trattativa in essere tra il suo entourage e il Napoli finalizzato a fare in modo che il ragazzo non si accasasse altrove e rimanesse un'opzione per il prossimo anno.E così la partita di lunedì ha fornito più di un'indicazione utile agli scout bianconeri: innanzitutto il piede mancino di Samardzic - quello che ha favorito il gol di Lautaro Giannetti - si vede di rado; in più, il 21enne si è prodigato molto in fase difensiva aiutando molto l'nel contenimento della pressione avversaria. Se il dubbio su di lui era stato proprio quello legato alla crescita nelle letture tattiche e nel gioco senza palla, la gara contro la Juve è stata una gran prova di maturità: Lazar è anche più tranquillo, poi il tempo è tutto dalla sua parte. E chissà che il suo prossimo step non possa essere davvero a Torino...