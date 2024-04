Juventus, i due uomini scelti da Giuntoli: i volti del cambiamento

Ora inizierà davvero l’era Cristiano Giuntoli alla Juventus. Apre così la Gazzetta dello Sport che spiega come il direttore tecnico, arrivato a luglio a Torino, sia ora pronto a mettere il suo marchio. Non aveva preteso di attorniarsi subito di uomini di fiducia, tenendo la dirigenza già costituita da Giovanni Manna direttore sportivo e Matteo Tognozzi capo dell’area scout. Profili giovani, ma che in bianconero avevano dato prova di talento e affidabilità. Ora, però, che Tognozzi è diventato d.s. del Granada a ottobre e Manna si è promesso al Napoli di Aurelio De Laurentiis, il momento del cambiamento è arrivato. Alla Juve si sono così aperte posizioni che verranno ricoperte verosimilmente da persone di fiducia di Giuntoli, dando sostanzialmente il via al piano rinnovamento.Come raccontato nella giornata di ieri, il primo, conferma la Gazzetta, è Giuseppe Pompilio, braccio destro di Giuntoli dai tempi del miracolo Carpi, poi suo vice al Napoli campione d’Italia dal 2015 sino all’addio del dirigente toscano oggi alla Juve, ancora oggi al Napoli ma in scadenza di contratto. Conosciuto e stimato soprattutto per l’abilità nelle trattative e nello stringere i contatti. Il secondo, invece, è Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa, arrivato nel 2020 al Napoli come responsabile dell’Under 19. Per il quale, ieri, anche Giuseppe Corrado, presidente del club nerazzurro, ha aperto le porte: «Stefanelli ha due anni di contratto con noi, ma alla Juve non si può rinunciare e non gli tarperei di certo io le ali».Alla Juve, però, valutano anche altre mosse, visto che potrebbe salutare Federico Cherubini e manca ancora un nome che sostituisca Pavel Nedved.