Yildiz, la 'promessa' della Juventus

Quanto guadagnerà Yildiz

Nel calcio il “10” ha un significato mistico, specialmente sulle maglie di certe squadre. Alla, per esempio, è sinonimo di classe, eleganza, signorilità. E ovviamente è legato a tante, tantissime vittorie. Kenan Yildiz ha appena iniziato il suo percorso, ma già spera di entrare anche lui nel filone dei grandi dieci della storia bianconera, scrive la Gazzetta dello Sport.Nel dialogo in corso tra la società eper il rinnovo di contratto c’è pure una mezza promessa: fare del turco il “10” della Juventus che verrà, si legge. E' il sogno di Kenan fin da bambino, quando aveva in cameretta il poster del 10 per eccellenza, Alessandro Del Piero. Per ora indossa il numero 15 anche se le prove le aveva già fatte con la maglia della Next Gen. Ecco, il rinnovo appunto, che è vicino. Ma come sarà strutturato il nuovo contratto?E' evidente che il peso specifico di Yildiz sia aumentato a dismisura negli ultimi mesi; da giovane promettente a titolare di questa. E di conseguenza, il nuovo contratto che il classe 2005 firmerà, oltre a prolungare il legame di due anni (fino al 2029) sarà aumentato a livello di cifrettualmente non arriva al mezzo milione di euro a stagione, nella trattativa logico pensare si tocchi almeno il milione. Trattativa che dovrebbe concretizzarsi al termine di questa stagione.