La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi di moviola di Juventus-Napoli, terminata con un clamoroso 4-3 in favore dei bianconeri, nella propria edizione odierna:



"Designazione felice, Orsato tiene in pugno la partita dall’inizio alla fine. Fischia molto, quasi sempre a proposito. Al 22’ potrebbe punire il braccio largo di Koulibaly su Bonucci, che perde sangue da una ferita sopra l’occhio, con un giallo. Al 24’ è bravo l’assistente Costanzo a segnalare il fuorigioco di Mertens. Al 31’ il belga simula goffamente un fallo di Khedira a centrocampo. Al 39’ è giusta l’ammonizione per Ghoulam che si disinteressa del pallone e abbatte Douglas Costa. Al 43’ Ronaldo in area sbatte su Callejon che non può togliersi di mezzo: niente rigore, giusto così. Al 62’ Ronaldo segna e mima il gesto della Var, ma è ironico. Nel finale, assai concitato, Orsato fischia molto e tira fuori un altro paio di gialli (Douglas Costa ed Elmas), anche questi ineccepibili".