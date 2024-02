Il futuro di Federico Chiesa è già una realtà attuale. Da oggi fino all'ultima giornata di campionato con il Monza, ci sono tre mesi decisivi in cui il giocatore si gioca il suo futuro con la Juventus e il possibile rinnovo del contratto. Il tempo è prezioso per invertire la tendenza di un inizio deludente del 2024, in cui ha segnato solo un gol da gennaio.Tuttavia, una serie di infortuni muscolari e fastidi al ginocchio hanno rallentato il suo rendimento, tanto da farlo scivolare nelle gerarchie di Allegri, sorpassato anche dall'18enne Kenan Yildiz.La situazione attuale della Juventus è delicata, con soli 2 punti ottenuti nelle ultime 4 partite contro Empoli, Inter, Udinese e Verona. Allegri è orientato a puntare sui migliori per risollevarsi, e Chiesa è sicuramente uno di questi.