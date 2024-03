Juventus su Koopmeiners: i dettagli

Già sondato a gennaio, resta il grande obiettivo per alzare il livello del centrocampo in vista del ritorno in Champions. Ma come può arrivare? Un po' il risparmio legato all'addio anticipato del francese, un po' i soldi garantiti dalla Super Champions e dall'eventuale qualificazione al Mondiale per club, ma anche qualche cessione, la Juventus lo ha messo nel mirino e studia la strategia giusta, anche per una ristrutturazione corposa della mediana bianconera.E potrebbe anche non arrivare da solo, soprattutto se Adrien Rabiot, attualmente con il contratto in scadenza a giugno, decidesse di provare una nuova esperienza lontano da Torino. Così, in attesa di conoscere esattamente il budget di mercato (il Mondiale per club vale un assegno da almeno 50 milioni), alla Continassa lavorando un passo alla volta, con la prima idea chiara di regalare Koopmeiners a Massimiliano Allegri. Come riporta la Gazzetta, la sensazione è che la Juventus sacrificherà il gioiellino Matiasper finanziare almeno in parte l'assalto a Koop.L'altro nome grosso dall'Italia è quello di Lewis Ferguson, le cui quotazioni sono in rialzo. La rivelazione del Bologna piace un po' a tutte le big italiane e anche a diversi club inglesi, ma nei giorni scorsi i dirigenti bianconeri hanno incontrato a Milano gli intermediari italiani dello scozzese per avere un aggiornamento sulla situazione del centrocampista. Il futuro del 24enne dipenderà anche dall'eventuale qualificazione in Champions degli emiliani. Più indietro nella lista, ma resistono Ederson dell'Atalanta, Sudakov dello Shakhtar Donetsk, Samardzic dell'Udinese e Hojbjerg del Tottenham. Senza dimenticare Alcaraz, già alla Juventus, ma con un riscatto molto alto.