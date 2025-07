Gazzetta - La Juventus voleva anticipare il raduno: i giocatori hanno detto no, il retroscena

Juventus, il retroscena: la richiesta del club ai giocatori



A differenza degli altri anni, i bianconeri cominceranno più tardi a causa del Mondiale per Club che ha visto la squadra impegnata fino al 1 luglio, quando c'è stata l'eliminazione con il Real Madrid. I giocatori, come da contratto, hanno tre settimane di ferie ma

Per iniziare la preparazione un po' prima, secondo quanto scritto dal quotidiano, la Juventus aveva proposto alla squadra di ridurre le ferie di una settimana, ritrovandosi quindi poco dopo metà luglio. Niente da fare però perché come si legge, i giocatori bianconeri, dopo essersi confrontati tra di loro hanno deciso di non accettare questa richiesta in quanto reduci da una stagione molto lunga.

Una decisione che secondo loro avrebbe anche potuto compromettere la prossima stagione con il rischio di risentire del minor riposo in corso d'opera. Scelta assolutamente comprensibile eIl tecnico croato, aggiunge Gazzetta, non si è sentito di insistere per cercare di convincere il gruppo, capendo il punto di vista dei giocatori.La Juventus quindi ripartirà il 24, tra una settimana, ad un mese dal debutto in campionato contro il Parma all'Allianz Stadium. Qualche giorno di lavoro a Torino per poi spostarsi in Germania, a Herzogenaurach, all'interno del quartier generale di Adidas. Il 10 l'amichevole contro il Borussia Dortmund e poi quella in famiglia contro la Next Gen una volta rientrati a Torino.