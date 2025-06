Gazzetta - La Juventus torna a Herzogenaurach: ecco quando

Getty Images

Quando andrà in Germania la Juventus

Prima il Mondiale per Club negli Stati Uniti, per cui la partenza è fissata per il prossimo 14 giugno, poi le meritate vacanze e infine l'inizio della stagione 2025-26. Come la scorsa estate, come confermato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche quest'anno lasvolgerà una parte della preparazione all'estero, in Germania.La prima settimana di agosto i bianconeri lavoreranno a, il centro sportivo all'interno del quartier generale tedesco dell'Adidas, già testato e apprezzato nel 2024 quando alla guida della squadra c'era Thiago Motta. Intanto però, come dicevamo, c'è un Mondiale da preparare, a partire dalle tre sfide del girone contro Al-Ain, Wydad AC e Manchester City. Il tutto agli ordini di Igor Tudor, che quest'oggi incontrerà anche il nuovo direttore generale Damien Comolli nel suo primo giorno alla Continassa, che segna un nuovo inizio per tutto il mondo Juventus.