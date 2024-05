Laha costantemente considerato l'attuale stagione come una sorta di "", una parentesi prima dell'avvio vero e proprio del piano strategico mirato al 2027. In questo contesto, la figura dell'allenatore riveste un ruolo cruciale. La nuova guida della prima squadra dovrà essere non solo un tecnico di alto livello, ma anche funzionale allo sviluppo e alla riuscita del business plan del club.Ciò significa che l'allenatore dovrà essere in grado di lavorare in sinergia con la dirigenza per implementare le strategie delineate nel piano aziendale, che potrebbero riguardare sia aspetti tecnici che di sviluppo del brand e di marketing. Sarà fondamentale che l'allenatore condivida la visione a lungo termine del club e sia in grado di contribuire al suo successo sia sul campo che fuori. Ne scrive Gazzetta.