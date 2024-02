Juventus, l'esultanza al gol di Rugani è lo specchio dei problemi

Un gol sul finale, nel minuti di recupero.si conclude per 3-2 grazie alla rete di Daniele. Una gara sulla carta non così complessa per i bianconeri si rivela una scalata incredibile, di una grande difficoltà contro una squadra certamente alla portata. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La Juve ha sconfitto il Real Madrid nella finale di Champions League? A giudicare dall'esultanza sembra di sì". Infatti, nel momento della rete di Rugnai tutti gli saltano addosso, urla, lacrime e sorrisi. Una felicità certamente smisurata.Non era però il Real Madrid del Golden Boy Jude Bellingham, era il Frosinone di Matias Soule. Una vittoria che sarebbe dovuta sembrare normale, ma che così non è stata. Questo evidenzia le difficoltà ed anche le problematiche della Juventus di oggi, che fatica a vincere anche contro squadre sulla carta inferiori. "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" diceva, anche se le sue esultanze non erano certo così eccessive ma si sa: erano altri tempi.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.