L'amarezza del sabato sera, con il pareggio contro il Verona, è stata mitigata dalla bella notizia arrivata da Monza il giorno successivo. La sconfitta del Milan nel posticipo della 26esima giornata è stata un regalo per la Juventus, che non solo ha evitato il sorpasso dei rossoneri ma ha addirittura allungato di un punto, andando a più 2 dalla squadra di Stefano Pioli. Adesso, scrive la Gazzetta dello Sport, il destino è tutto nelle mani della Juventus per quanto riguarda il secondo posto. Nelle prossime partite però, i bianconeri dovranno riprendere il cammino fatto fino ad un mese fa. Ecco perché è importante arrivare secondi in classifica.