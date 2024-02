Attualmente,è quotato intorno ai 30 milioni, mentre persi parte da una base non inferiore ai 35 milioni. Entrambi ritorneranno alla base e successivamente si valuterà la situazione. Tuttavia, se continueranno a mostrare prestazioni positive, le referenze che ritorneranno a Torino saranno eccellenti, e lapondererà attentamente prima di cederli, riporta Gazzetta. Pur essendo probabili le offerte, la Juventus le considererà solo successivamente. Prima, vuole valutare se possono diventare risorse per il futuro non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sul campo. Per una Juventus che investe molto sui giovani, il fatto di avere giocatori già dotati di esperienza rappresenta un notevole valore aggiunto in vista di una stagione futura in cui sarà necessaria una rosa più ampia e competitiva per competere a livello europeo.