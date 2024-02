L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la prestazione della Juventus di ieri contro l'Inter. Il commento:"Ieri Allegri ha osato troppo poco. Se davvero l’obbiettivo è un posto Champions, quasi blindato, perché non presentare una Juve più coraggiosa e propositiva? A una squadra giovane avrebbe dovuto chiedere una notte sfacciata, anche a costo di prendere più rischi. I mezzi per farlo ce li aveva. L’avrebbe fatta crescere comunque in autostima. Invece le ha chiesto di restare rintanata dietro, chiusa in casa come i tre porcellini, e l’ha rimpicciolita ancora di più ai piedi dell’Inter. Mezzo tiro in porta in 96’. Che senso ha lanciare Yildiz e poi impedire alla squadra di accompagnarlo? Il ragazzino è stato esposto a una figuraccia. Vlahovic pure. Tanto valeva partire subito con Chiesa che risale il campo e attacca la profondità anche da solo. Szczesny, Bremer e McKennie i migliori. Allegri il più sconfitto".