Gazzetta - La Juventus avanza su Osimhen: c'è l'apertura del giocatore, le prossime mosse

Laragiona e lavora per priorità. Nell'immediato, ovviamente, c'è un grande obiettivo da centrare: il quarto posto, oltre a garantire la qualificazione alla prossima Champions League, darebbe pieno ossigeno al bilancio a tinte bianconere garantendo anche un maggior margine di manovra sul fronte calciomercato.Tra le priorità del club zebrato, per quanto riguarda l'estate, ci sarà sicuramente l'acquisto di un attaccante. Se il destino di Vlahovic, salvo clamorosi colpi di scena, sembra ormai segnato, è invece tutto da definire il futuro di Randal Kolo Muani. L'attaccante francese è arrivato in prestito secco dal PSG, di conseguenza - se il club bianconero decidesse di puntare nuovamente sul numero 20 - sarà necessario sedersi al tavolo con il PSG per impostare e cercare di trovare un nuovo accordo.

Al netto della situazione di Arkadiusz Milik, fermo da giugno, e il cui futuro a tinte bianconere porta in dote più incognite che certezze, il quadro che emerge è piuttosto chiaro. Tra le necessità primaria dell'estate juventina ci sarà dunque l'ingaggio di un nuovo riferimento offensivo che possa garantire goal e prestazioni di livello per rivitalizzare il comparto offensivo bianconero.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Osimhen avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento all'ombra della Mole., in tal senso, ha già avviato i contatti con l'entourage dell'attaccante nigeriano, il quale avrebbe già espresso il suo pieno gradimento alla destinazione. La palla, ora, passa a Juventus e Napoli, con i bianconeri che sperano in un'apertura da parte del club partenopeo, il quale non vedrebbe di buon occhio la possibilità di andare a rinforzare una diretta rivale italiana.Osimhen ha lasciato il Napoli in estate per trasferirsi, con la formula del prestito, al Galatasaray. Contestualmente alla sua cessione a titolo temporaneo, il nigeriano ha prolungato il proprio contratto col Napoli dal 2026 al 2027, ottenendo il dimezzamento della clausola rescissoria, da 150 a 75 milioni, che rimane però valevole soltanto per i club esteri. Le squadre italiane interessante al centravanti di Lagos, dunque, saranno chiamate ad impostare una trattativa da zero con il Napoli.Osimhen, nel frattempo, sta disputando una stagione di altissimo profilo con la maglia del Galatasaray: l'attaccante nigeriano, tra campionato ed Europa League, ha messo a referto 26 goal complessivi in 30 partite. Con la maglia numero 45, l'ex Lille ha impiegato pochissimo per conquistare il pubblico di fede turca. I tifosi del Galatasaray, infatti, ne hanno già fatto un idolo alla sua prima - e probabilmente unica - annata in quel di Istanbul, con la squadra di Buruk Okan che sta guidando il campionato, trascinata dai goal del suo bomber.