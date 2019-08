Niente Manchester United? Non importa, la Juve venderà lo stesso Paulo Dybala. Come scrive La Gazzetta dello Sport, "i rappresentanti di Paulo Dybala sono rimasti fermi sulle loro posizioni e a metà pomeriggio il Manchester United ha mollato la presa, rinunciando allo scambio con Romelu Lukaku". Cosa cambia per il futuro di Dybala? Poco, la rosea è sicura: "Chi conosce Paratici giura che si stia ingegnando per trovare nuove soluzioni in altri campionati, anche per evitare la nota morsa dell’Inter… Riuscirà a vendere l’argentino oltre confine? Di sicuro qualcosa s’è rotto, Paulo è praticamente fatto fuori. Anche perché nelle ultime ore il capo dell’area sportiva del club degli Agnelli ha provato a venire incontro all’entourage di Dybala dal punto di vista economico. Un tentativo estremo, considerato il muro eretto in questi giorni da Jorge Antun, l’amico di famiglia che in queste settimane ha rappresentato Paulo nella trattativa con gli inglesi. Sul fronte dell’ingaggio la distanza è sempre stata relativa: 8,5 milioni offerti dallo United contro una richiesta di 10. Ma a giudizio dei dirigenti inglesi il vero gap era rappresentato della commissione da 15 milioni che sarebbe stata richiesta con insistenza. E senza sconti. Così il summit domenicale, convocato per trovare una soluzione in extremis, ha determinato la temuta rottura. Quella definitiva".



Psg o Inter, nello scambio con Icardi, le altre mete possibili. Lo riporta il Corriere dello Sport.