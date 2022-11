Cosa rischia la? Tra il serio e il faceto é questa la domanda che tutti i tifosi si pongono in questo momento. Da questo punto di vista, andando a toccare anche il lato sportivo, un resoconto arriva dalla Gazzetta dello Sport:" Il 24 ottobre la Procura di Torino notifica ai componenti del Cda e ai dirigenti con responsabilità strategiche l’avviso della chiusura delle indagini: il numero degli indagati sale a 16. Rigettata la richiesta di misura cautelare per Andrea Agnelli (domiciliari). I reati contestati sono: falso delle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato, ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti. La Procura Figc ha chiesto gli atti ai pm torinesi, che sono da poco stati trasmessi. Ora il procuratore Chiné valuterà se ci sono gli estremi per far revocare la sentenza sportiva sulle plusvalenze (per cui la Juve è stata assolta anche in appello) e per l’apertura di un nuovo fascicolo sulle scritture private. Il club rischierebbe dall’ammenda ai punti di penalizzazione (Art. 31)".