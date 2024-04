Non sarà una ripetizione del passato recente, quando le partite di allenamento alla Continassa raggiungevano livelli così elevati che i giocatori stessi le paragonavano a un quarto di Champions League. Non era solo un modo di dire: in difesa c'erano Bonucci e Chiellini da una parte, Barzagli e Benatia dall'altra; in attacco Cristiano Ronaldo e Dybala in una squadra, Mandzukic e Douglas Costa nell'altra...Quei giorni sono ormai passati e sarà difficile replicarli. Perciò,Sì, c'è una Juventus con Bremer, Cambiaso, Rabiot, Vlahovic e Chiesa. E una senza.