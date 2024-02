IL RUOLO DEL BAYERN



IL PREZZO DEL BOLOGNA

Negli uffici della Continassa si continua a guardare al futuro, con la dirigenza bianconera che sta sondando ogni possibile soluzione di mercato per capire dove e come intervenire. Prima però bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Juve nella prossima stagione, con Massimiliano Allegri che sembra destinato a lasciare la Mole . Uno dei nomi più indicati è quello di Thiago Motta, corteggiato però da moltissimi top club, italiani ed europei. Ma quello dell'italo-brasiliano non è l'unico nome che piace dalle parti di Bologna, perchèIl fuoriclasse olandese ha raggiunto quota 9 gol in questo campionato e ora mezza Europa lo vorrebbe al proprio servizio. Il club che semba aver mosso i primi passi è il Milan, nonostante siano arrivate lusinghe anche dalla Premier, che però sarebbe un salto troppo rischioso a soli 22 anni. Ecco perchè, rimanere in Italia potrebbe rivelarsi la soluzione più indicata e qui Juve e Milan osservano con forte interesse. Va però definito il ruolo del, che come analizzato dalla Gazzetta dello Sport, ha ile quindi, può decidere se esercitarlo per poi rivenderlo a cifre superiori o se, invece usufruire del secondo 'vincolo' presente nel contratto, che garantirebbe ilda parte del Bologna.Quest'ultima soluzione sarebbe quella che forse farebbe guadagnare maggiori introiti al club inglese e che al tempo stesso, si rivela un assist anche per il Bologna. Già, perchè la base di partenza sarà di almeno 40 milioni di euro, ma