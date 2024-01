NUMERI DA RINNOVO



FUTURO INCERTO

Domani alle 18 la Juve sarà chiamata a difendere il primo posto in classifica nell'anticipo della 22° giornata del campionato di Serie A contro l'Empoli. Bisogna ancora capire quali saranno gli 11 titolari che sceglierà Allegri per affrontare i toscani, soprattutto con l'ennesima assenza di Chiesa che non sembra lasciare dubbi su quella che sarà la coppia d'attacco che verrà scelta dall'allenatore livornese. Yildiz esono pronti a riconfermarsi dopo il rendimento brillante delle ultime uscite, che hanno portato all'ascesa del talento turco, ma soprattutto, al ritorno proprompente di Dusan Vlahvoic, che sembra essere nella versione di Firenze.Ben 6 le reti messe a segno nelle ultime 5 partite, segno evidente di come si sia sbloccato mentalmente, con la speranza per i tifosi juventini che questo possa essere stato lo snodo definitivo verso il suo exploit. Ne serviranno molti altri di gol però per arrivare a raggiungere l'obiettivo finale, ma il fatto che DV9 si sia rigenerato proprio nel momento cruciale della stagione, potrebbe essere la scossa che mancava alla Juve di Allegri per credere vivamente nella vittoria dello scudetto. Ecco perchè dalle parti della Continassadell'attaccante serbo, anche se questo non escluderebbe del tutto una sua possibile partenza in estate.Già, perchè il rinnovo non significa permanenza automatica, dato che prolungare di almeno un anno servirebbe comunque ade, in caso di vendita, allargare la forbice di un'eventuale plusvalenza. Inoltre, c'è da considerare l'attuale momento di Vlahovic, che se dovesse confermarsi per tutto il finale di stagione attirerebbe su di secon la Juve che potrebbe anche ricevere offerte allettanti per il suo numero 9., ogni eventuale discorso relativo al futuro è rimandato a giugno.