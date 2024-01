Cessione Kean: ultime notizie

Il surplus di opzioni in attacco è diventato una piacevole questione per Allegri. Con il ritorno di Chiesa, che ha già partecipato a parte dell'allenamento con la squadra e spera di essere almeno disponibile per la panchina nella partita di martedì contro il Sassuolo,La solidità del reparto è evidenziata dai numeri:, rappresentando praticamente la metà delle marcature complessive. Questo dato sottolinea l'importanza delle punte, il cui impatto è cresciuto significativamente nell'ultimo periodo. Pur non avendo un centravanti che abbia già superato la doppia cifra come Lautaro Martinez, la Juventus può contare su diverse alternative di qualità.Tuttavia, con la squadra fuori dalla Champions League e senza impegni infrasettimanali fino ad aprile, quando si giocheranno le semifinali di Coppa Italia, quattro attaccanti sembrano più che sufficienti.e, pertanto, il club sta considerando la possibilità di un prestito. Monza e Fiorentina hanno già manifestato interesse per il giocatore , mentre Kean sta prendendosi il tempo necessario per valutare anche offerte provenienti dall'estero, in particolare dallae dalLa Juventus lascerà a Kean la libertà di scegliere il suo futuro, ma enfatizzando l'importanza della. Il club desidera che il giocatore si trasferisca in una squadra che apprezzi le sue qualità e gli offra maggiori opportunità di gioco rispetto a quanto avrebbe in bianconero. Ciò potrebbe essere cruciale per il suo possibile coinvolgimento nell'Europeo in Germania.