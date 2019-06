Your browser does not support iframes.

La Juventus ha dato il proprio benvenuto a Maurizio Sarri nella giornata di ieri, dopo aver dato l'addio ormai da un mese a Massimiliano Allegri. Per i bianconeri la prossima si appresta a essere un'estate da brividi sul mercato, sia per rafforzare ulteriormente la rosa bianconera sia soprattutto per soddisfare le richieste di Sarri in vista del futuro. Non sarà tutta la Juventus a cambiare, con alcuni dei tasselli senza dubbio confermati in vista della prossima stagione, anche se alcune modifiche sono nell'aria.



Gazzetta.it ha fatto il proprio pronostico su come potrà giocare la Juventus di Sarri: la formazione, con il 4-3-3, è nella nostra gallery dedicata.