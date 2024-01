Il Napoli ci sta provando concretamente per Radu Dragusin, difensore del Genoa cercato con insistenza anche dal Tottenham. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già presentato un'offerta al Genoa da 15 milioni di euro più Ostigard più il prestito di Zanoli. Una proposta che però non basta per convincere i rossoblù che chiedono di più anche per la clausola secondo la quale il 20% dei ricavi dalla cessione andrà alla Juventus, come da accordi quando Dragusin si traferì al Genoa. In qualche modo quindi, la Juve, anche se indirettamente, rende più complicato il passaggio del giocatore al Napoli.