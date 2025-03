Gazzetta - La cura Tudor fa bene a Vlahovic: dalla porta dello spogliatoio spaccata dopo Juventus-Atalanta al sorriso ritrovato

Getty Images

La speranza, in casa, è che- l'allenatore scelto per sostituire l'esonerato- possa impattare il più rapidamente possibile, con sole nove partite a disposizione, per rilanciare le quotazioni del club bianconero e centrare al termine della stagione l'obiettivo minimo dell'annata 2024/25, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.Ciò che però emerge, dopo i suoi primi allenamenti alla Continassa, è che l'allenatore croato una bella fetta di negatività l'abbia già spazzata via. Energia, intensità e, soprattutto, dialogo. Sono questi gli ingredienti principali che Tudor ha saputo mixare in questi primi giorni al timone bianconero e in attesa dei primi riscontri concreti sul campo, la sensazione è il suo approccio nel mondo Juve - che conosce decisamente bene - abbia toccato le corde giuste.

Il retroscena dopo Juventus-Atalanta

Via la negatività

Chi sembra aver tratto immediatamente nuova linfa dall'arrivo del nuovo allenatore è Dusan Vlahovic, apparso letteralmente 'trasformato' in questi giorni alla Continassa. Oltre ad essersi allenato nel giorno di riposo, l'attaccante serbo sembra aver finalmente ritrovato il sorriso dopo la tanta, troppa, tensione fatta registrare negli scorsi mesi.Sotto la gestione di Thiago Motta, l'attaccante serbo era ormai finito ai margini del progetto bianconero, scalzato ormai definitivamente da Randal Kolo Muani. DV9, nelle ultime uscite ufficiali sotto la guida di Motta, aveva giocato solamente una manciata di minuti e la tensione era tracimata soprattutto dopo Juventus-Atalanta. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo il clamoroso tonfo interno contro i bergamaschi, Vlahovic aveva perso completamente la testa all'interno dello spogliatoio arrivando addirittura a danneggiare una porta all'interno dello spogliatoio.Prima ancora che soffermarsi sugli aspetti tecnico-tattici, la priorità del nuovo allenatore juventino è stata quella di spazzare via quella nuvola di negatività che si era addensata sulla Continassa. Obiettivo primario, dunque, ripristinare serenità: un discorso motivazionale il primo giorno, un secondo dopo il rientro dei nazionali, conditi dai tanti colloqui individuali che sono serviti a Tudor per misurare il polso della situazione.