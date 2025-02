Gazzetta - La Champions diventa un obbligo per Thiago Motta: il tecnico della Juventus è a rischio?

2024 Getty Images

L'amara uscita di scena dallaha aperto inevitabili crepe nella stagione della, sin qui ampiamente sotto le aspettative e al di sotto degli standard fissati e preventivati.Inutile girarci intorno, l'annata della Juve è stata sin qui deludente: il mancato approdo agli ottavi di Champions League, la Supercoppa italiana sfumata e l'attuale quarto posto in campionato a -10 dalla capolista Napoli non possono soddisfare lo stato maggiore del club zebrato.Tempo per piangersi addosso, però, non ce n'è. La Juventus è chiamata ad una reazione immediata per salvare il salvabile di una stagione che di note positive ne ha riscontrare davvero poche. Ma come si salva l'annata sportiva 2024/25? Si parte, innanzittutto, da un vero e proprio imperativo: centrare il quarto posto.

Obbligo quarto posto

La posizione della Juventus su Thiago Motta

A che punto è il progetto Thiago Motta?

Per la Juventus centrare il quarto posto diventa un passaggio obbligato. Per scongiurare un anno economico quantificabile in circa 60 milioni in meno nelle casse in vista delle prossime estate, in casa bianconera non c'è più alcun tipo di margine d'errore. Mancare la qualificazione alla prossima Champions League, per il club bianconero sarebbe un danno piuttosto importante.Il business plan traccia dalla società bianconera, infatti, prevedeva il quarto posto in Serie A, gli ottavi di Champions League e le semifinali di Coppa Italia come gli obiettivi minimi sui quali impostare la stagione 2024/25. Uno di questi, evidentemente, è già sfumato e ora serve centrare gli altri due per tamponare una situazione che potrebbe prendere una piega ancora peggiore.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione diè da considerare piuttosto salda in questo momento. Il tecnico italo-brasiliano gode della totale fiducia da parte della società che con lui ha sottoscritto un contratto di durata triennale, ovvero l'arco temporale su cui si deve sviluppare il nuovo progetto tecnico.All'allenatore vengono riconosciute inoltre parecchie attenuanti, relative soprattutto all'incredibile sequela di infortuni - su tutti quello di Bremer - che hanno letteralmente devastato la rosa della Juventus. Per questo motivo, la posizione dell'ex guida tecnica di Spezia e Bologna non sarebbe a rischio, ma si sa alla Juventus comandano sempre e solo i risultati.I progressi sul piano del gioco e dell'impostazione della partita sono evidenti, seppur manifestati a corrente decisamente alternata. Motta chiede ai suoi maggiore personalità e grande intensità, ma al momento la formazione bianconera viaggia ancora troppo spesso sui binari della discontinuità.Siamo però solamente all'inizio di un percorso nel quale sono stati innestati 16 giocatori nuovi - tra acquisti e promozioni dalla Next Gen - e con lo stesso Thiago Motta che per la prima volta in carriera sta vivendo le vicissitudini di una panchina di una grande squadra.La dirigenza juventina è convinta della bontà del progetto e crede nel lavoro dell'allenatore che lo scorso anno ha portato il Bologna in Champions League. Un lavoro che però non può prescindere dal centrare il quarto posto. Un obiettivo vitale sul quale potrebbe ballare anche il futuro dello stesso tecnico juventino.