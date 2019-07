“Non si arriva in cima alla montagna senza passare per vie difficili e scoscese". E' l'incipit del commento della Gazzetta dello Sport sulla sfida tra Juve e Inter, che prosegue sottolineando e celebrando l'impegno dei nerazzurri, sfavoriti: "L’Inter ha giocato la partita. L’ha sentita, l’ha voluta, l’ha rosicchiata provocando l’autogol di De Ligt a costo di alzare il livello della battaglia. In soldoni: è molto più vicina l’Inter a essere una squadra di Conte di quanto non sia la Juve a somigliare a Sarri”.