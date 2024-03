La stagione di Filip Kostic non è stata come quella dell'anno scorso. L'esterno serbo, scrive Gazzetta.it, si è oggettivamente involuto: Kostic ha perfino superato Weah come peggior bianconero per media voto Gazzetta (5,56 mentre l'americano è a 5,61), viene dal quarto 5 consecutivo, l'ottavo nelle ultime 10 partite in cui ha preso voto. L'ultima volta in cui ha preso la sufficienza era a novembre, tre mesi e mezzo fa contro il Cagliari. Non sarà un parametro oggettivo, ma indicativo sicuramente. Nell'ultimo match, Allegri gli ha preferito Iling Junior anche se resta lui il titolare della corsia sinistra e già contro l'Atalanta può ritrovare una maglia dal primo minuto.