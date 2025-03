Gazzetta - Koopmeiners può partire titolare in Fiorentina-Juventus: le due idee

AFP via Getty Images

Buone notizie per la Juventus in vista della sfida contro la Fiorentina. Thiago Motta ha riaccolto in gruppo Francisco Conceição, Nicolò Savona e Jonas Rouhi, che saranno regolarmente convocati per la trasferta di domani in Toscana. Il recupero di questi tre giocatori rappresenta un’ottima notizia per l’allenatore, che potrà contare su più alternative per affrontare la squadra di Raffaele Palladino.Alla Continassa, il focus del lavoro si è concentrato in particolare sul centrocampo, dove potrebbero esserci delle novità nell’undici titolare.ha ottime possibilità di partire dal primo minuto, prendendo il posto di. L’americano, infatti, potrebbe essere dirottato sulla fascia, sfruttando la sua duttilità tattica per dare maggiore equilibrio alla squadra.

La Juventus arriva alla sfida contro la Fiorentina con fiducia e con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per la corsa ai piani alti della classifica. Il ritorno di giocatori importanti e le possibili variazioni tattiche potrebbero rivelarsi decisive per affrontare una trasferta sempre insidiosa come quella di Firenze.