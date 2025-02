Gazzetta - Koopmeiners, perché la Juventus? Non sai cosa ti sei perso

Getty Images



L'editoriale di Gazzetta su Koopmeiners

Teunsperava che questo 28 febbraio, giorno del suo 27° compleanno, sarebbe stato speciale, celebrando non solo un anno in più, ma anche un traguardo significativo nella sua carriera. Tuttavia, le sue recenti decisioni lo hanno allontanato da questa prospettiva. Lasciando l'Atalanta in modo controverso, ha suscitato l'ira di Gian Piero Gasperini, della dirigenza che aveva appena conquistato l'Europa League, dei compagni di squadra e dei tifosi nerazzurri che lo consideravano un beniamino.Ecco un estratto di quanto scritto: "Koopmeiners fino al 28 agosto scorso, fino a poche ore dalla chiusura del calcio mercato, è invece rimasto ai margini dell’Atalanta, aspettando soltanto di essere accontentato nella sua scelta. Forzando una decisione che né la società e né Gasperini avrebbero mai preso. C’era infatti, dopo il trionfo in Europa League, la voglia di lasciare inalterato quel gruppo, proprio per tentare immediatamente il grande colpo. Ma Koopmeiners ha preferito di no, convinto - e i fatti gli hanno dato torto - che la sua carriera avrebbe avuto un’accelerazione fantastica. Ora è infatti alla Juve, nel mezzo delle polemiche, mentre la sua ex squadra si sta godendo forse il momento più alto della sua storia in campionato. Essere in lotta, ma in lotta davvero, per lo scudetto. Certo, Teun non poteva saperlo, Anche perché, e questo va detto, non è che la Juve stia facendo il massimo e lui deludendo.

Insomma, anche lui si è trovato in una situazione difficile, in un’opera di ricostruzione che più complessa e travagliata non poteva essere. Di sicuro però Koopmeiners sapeva, e questo è il grande torto, che - con un discutibile senso di riconoscenza - stava lasciando un ambiente che aveva contribuito a far grande anche lui. Perché l’Atalanta è sicuramente composta da ottimi calciatori, ma è soprattutto un ingranaggio perfetto - a cominciare dalla società, per trasferirsi poi in campo - in cui tutti rendono al massimo. Come dire che oltre alle Grandi Squadre, esistono le Squadre Ideali. E l’Atalanta - lo avrà sicuramente capito in ritardo Koopmeiners - è una di queste".