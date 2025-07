Gazzetta - Koopmeiners, ora un 'piano di recupero': l'idea di Tudor

2025 Getty Images

deve essere rilanciato. Se è vero che l'olandese non è stato messo sul mercato dallacome altri giocatori che nella scorsa stagione hanno deluso - uno su tutti Douglas Luiz -, è altrettanto chiaro che per lui le chance non saranno infinite e che tutto l'ambiente bianconero si aspetta molto di più da lui, fin dalla preparazione estiva tra la Continassa e il quartier generale di Adidas in Germania. Il primo a chiedergli di più è, che al momento non è riuscito a dargli una "scossa" e a riportarlo sui livelli dei tempi dell'Atalanta.

Koopmeiners-Juventus, la strategia di Tudor

Il tecnico croato non vuole perdere tempo e ha già programmato, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, un percorso specifico per il recupero fisico (e mentale) del giocatore. Il coinvolgimento di Koopmeiners al Mondiale per Club è stato ridotto, l'impegno è stato centellinato sulla condizione precaria ma Tudor ha intenzione di rilanciarlo quanto prima: il classe 1998 dovrebbe essere proposto soprattutto sulla trequarti partendo da destra, in quella posizione in cui negli Stati Uniti si è visto spesso Francisco Conceicao, così da venire dentro al campo e manovrare quasi da regista in fase di possesso.