JUVENTUS, HUIJSEN SACRIFICATO PER KOOPMEINERS?

"Ho detto all'Atalanta che la prossima estate voglio trasferirmi e, anche se a Bergamo con la mia fidanzata ho trascorso un periodo meraviglioso, mi auguro che qualcosa si concretizzi". Queste le parole di Teun, centrocampista dell'Atalanta, nei giorni scorsi. Un chiaro assist allama anche alle altre pretendenti. Pretendenti di tutto rispetto come Liverpool (prossimo avversario della Dea in Champions League) e Manchester United. La valutazione è di circa 50 milioni, che però la Juventus punterebbe ad abbassare. Sì ma come? A riferirlo è oggi Gazzetta.itLa Vecchia Signora starebbe pensando di inserire una contropartita per alleggerire il costo dell'affare. SI tratterebbe di Dean, molto apprezzato da Gasperini. L'Atalanta infatti generalmente non permette l'inserimento di contropartite ma chiede l'intera richiesta del cartellino ma per Huijsen potrebbe fare un'eccezione. Lo stesso Dean che piace molto anche alla Juventus, anche se Giuntoli sa che a fronte di esplicita richiesta del club bergamasco potrebbe inserirlo nella trattativa. Un nuovo scenario si fa strada e nel frattempo Koopmeiners ha già "salutato" con le parole iniziali la dea.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.