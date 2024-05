Gazzetta: quanto chiede l'Atalanta per Koopmeiners

Come riporta La Gazzetta dello Sport, agli amici, Teunha già confidato di aver dimenticato il gol mancato a porta vuota contro la Roma. "Tranquilli, me lo sono tenuto per la finale contro la Juventus," ha scherzato. Visti i precedenti, alla Continassa c'è motivo di preoccuparsi. L'olandese, principale obiettivo di mercato della Juventus per l'estate, non è stato moltol'ultima volta che ha affrontato la Signora, segnando una doppietta allo Stadium.La Juventus, e in particolare Cristiano Giuntoli, ha messo da tempo nel mirino il giocatore, sebbene la trattativa con l'Atalanta non si preannunci facile:è arrivato anel 2021 da emergente, diventando subito un elemento chiave per l'Atalanta. Il club lo pagò circa 13 milioni di euro, un investimento che si è rivelato tra i migliori in Italia negli ultimi tre anni. Non a caso, ad agosto, ilsi è visto respingere un'offerta di circa 48 milioni di euro per lui. Dopo una stagione straordinaria con 15 gol e 7 assist, il prezzo del suo cartellino è destinato a salire ulteriormente, rendendolo quasi irraggiungibile per le società italiane.Laci proverà, ma se l'Atalanta manterrà la valutazione a 60 milioni, l'opzione estera, in particolare il Liverpool, diventerà più probabile. Un emissario dei Reds ha già sondato il terreno con il procuratore dell'olandese nei mesi scorsi.